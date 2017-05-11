"Danıştay Başkanı çok iddialı, memurlukla ilişiği kesilen herkesin dosyasını incelemiş olmalı"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Danıştay’ın 149’ncu kuruluş yıldönümü programında konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün “Olağanüstü halin ilanı ve bu süreçte kabul edilen KHK’ların amacı, devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine, amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir" ifadesine tepki gösterdi. Tezkan, "Bu kadar iddialı bir söz sarf ettiğine göre Danıştay Başkanı memurlukla ilişiği kesilen, üniversiteden atılan veya tutuklanan tüm kişilerin dosyasını incelemiş olmalı" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Hayır'ın işi hem zor, hem kolay" başlığıyla yayımlanan (11 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Danıştay polemiği..

Danıştay Başkanı iktidarla muhalefet arasında uzun süredir devam eden siyasi tartışmaya katıldı..

Polemiğe girdi..

Yüzde 51.4 evet oyu ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha da belirgin hale geldiğini iddia etti ama..

Kuvvetler ayrılığının nasıl daha belirgin hale geldiğini söylemedi..

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Danıştay Başkanı, ‘Çıkarılan KHK’larla kişilerin temel hak ve özgürlüklerine amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir’ dedi..

Bu kadar iddialı bir söz sarf ettiğine göre..

Danıştay Başkanı memurlukla ilişiği kesilen, üniversiteden atılan veya tutuklanan tüm kişilerin dosyasını incelemiş olmalı..

Hapisteki gazeteciler için ne diyor.. Mesela tutuklu Cumhuriyetçiler için!

İcranın başında olanlar bile bu kadar iddialı konuşmuyor..

Hükümet itirazlara bakmak için üç aydır komisyon kurmaya çalışıyor..

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Bir başkası da şu.. Danıştay Başkanı KHK’ların amacının devletin kurumlarını terör örgütü elemanlarından arındırmak, demokrasiyi korumak olduğunu söyledi..

Doğru, bir kısmı böyle..

KHK’yla..

Muhtarların SGK primlerinin hazine tarafından ödenmesi kararını..

Varlık Fonu’na aktarılan şirket ve arsaları..

Terörle mücadeleyle bağlantısını açıklamadı..