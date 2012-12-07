Danıştay Başbakanlık'tan savunma istedi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, Başbakanlık'ın 5 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren yönetmeliğinin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Bunun üzerine Danıştay 10. Dairesi, 'resmi bayramların meydanlarda kutlanmasını' engelleyen kararla ilgili Başbakanlık'tan savunma istedi.

Davanın ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, davacı ADD'den dernek tüzüğünün, davalı Başbakanlık'tan da savunma istenmesine karar verdi. Daire, yürütmenin durdurulması istemini, dernek tüzüğünün gönderilmesi ve idarenin savunmasının alınmasının ardından inceleyecek.

Danıştay 10. Dairesi, 28 Nisan 2012'de Milli Eğitim Bakanlığı 'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının Ankara dışındaki illerde sadece okullarda öğrencilerle kutlanmasını öngören genelgesinin yürütmesini durdurmuştu.

Gerekçede, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 4. maddesinde ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenlerin Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Kültür bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceğinin kurala bağlandığı hatırlatılmıştı. Gerekçede, ilgili yönetmelik ve yönergeyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 19 Mayıs'ta il ve ilçe düzeyinde ortak formatta yapılacak törenlerde yetkili komitelerce belirlenecek sayıda öğrencilerin katılımı gerektiği halde bu gerekliliği ortadan kaldıran ifadelere yer veren dava konusu genelgenin, yönetmelik ve yönergeye aykırı saptamalar içerdiği, bir düzenleyici işlemde olması gereken “açık ve belirgin olma” niteliğini de taşımadığı belirtilmişti.

Bunun üzerine, her biri için daha önce ayrı yönetmelik bulunan ulusal bayram törenleri ve kutlamaları günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek, tek yönetmelikte toplanmıştı.