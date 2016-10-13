Danıştay, "Atatürksüz devlet nişanı olmaz" dedi

Türkiye Kamu-Sen’in devlet nişanlarında, Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin kaldırılmasına yönelik açtığı dava sonuçlandı. Danıştay’ın kararına göre, Atatürk Kabartmasına yer verilmeksizin yapılan düzenleme iptal edildi.

2013 yılı kasım ayında dönemin hükümetinin aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti'nin "İlişkilerin geliştirilmesine katkıları" nedeniyle yabancılara verdiği en büyük üç nişan olan Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı'nın şekilleri değiştirilmiş, nişanlarda yer alan Atatürk silueti ve T.C. yazısı kaldırılmıştı.

Türkiye Kamu-Sen, milli kimlik ve bütünlüğümüzün simgesi olan nişanlardan T.C. ibaresi ve Atatürk siluetinin kaldırılmasına tepki göstermiş, yapılan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi doğrultusunda Danıştay’a başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen’in iptal istemiyle Danıştay’a açtığı davada karar verildi.

Danıştay 10. Dairesi verdiği kararla nişanlardaki Atatürk siluetinin kaldırılmasının anayasal hükümler karşısında eksik bir düzenleme olduğuna hükmederek, “Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği”nin 6. Maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında “Atatürk Kabartması”na yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmın İPTALİNE karar verdi.

Koncuk: Milli değerlerimize sahip

çıkmak boynumuzun borcudur

Danıştay’ın verdiği iptal kararının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen olarak bu ülkenin milli kahramanlarına her zaman sahip çıkıyoruz. Bu kahramanların en başında da bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir” dedi.

Koncuk, "Bu ülkeyi yokluklar içinde kuran ve fikirleriyle yıllardır hayat veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yapılan yanlışa 'Dur' diyen yüce mahkemeyi kutluyorum" ifadelerini kullandı.