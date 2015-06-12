Danıştay, 8 bin okul müdürünün göreve dönüş yolunu açtı

Danıştay, yaklaşık 40 bin okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul müdürlerinin görevlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti. Şube müdürlerinin okul müdürlerinin atanmasında etkili olmasının yürürlüğünü durdurdu.

Okul müdürlerinin de “hiçbir kriter olmaksızın” okul müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamalarında etkili olmasını iptal etti. Davayı Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı kazanan Türk Eğitim Sen’in Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Görevden alınanların geri döndürülmesi gerekiyor. Yerlerine atananların da görevden alınması gerekecek” dedi.

Buna göre görev yerine dönmesi gereken yönetici sayısı 8 bin 403. Öte yandan kararın Şubat ayında alınması ancak taraflara tebliğ edilmemiş olması dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Sinan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, dershanelerin özel okula dönüşerek kapatılmasını düzenleyen yasa kapsamında, 4 yıl ve daha fazla süredir okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapanların görev süreleri sona erdi. Ancak 4 yılını dolduran okul yöneticilerinin bir 4 yıl daha aynı kurumda görevlendirilmeleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetecilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile düzenlendi.

Haziran 2014’te yürürlüğe giren yönetmelikle 16 bin okul müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı; önce okullarında, daha sonra il milli eğitim müdürü, iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşan bir komisyon tarafıdan 75 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlehdirmenin sonunda 16 bin okul yöneticisinden 8 bin 403’ü görevinden alınarak öğretmen olarak görevlendirildi.

Muhalif kalmadı

Görevden almalar, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Aktif Eğitim Sen gibi sendikaların büyük tepkisini çekti. Sözkonusu muhalif sendikalar, değerlendirme sonucunda 75 puanın üzerinde alarak yöneticiliğe devam etmesine karar verilen yönetecilerin tamamının Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili sendikası Eğitim Bir Sen’e üye olduğuna dikkat çekerek, “muhalif müdür kalmadı” değerlendirmesini yaptı. Bu muhalif sendikalar, yönetmeliğin iptali için dava açtı. Türk Eğitim Sen’in açtığı davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını verdi ve yönetmeliğin bazı hükümlerini iptal etti.

Karar ile bulundukları bölgede 6 aydan az görev yapan il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli şube müdürlerinin, okul müdürlerine puan vermelerini hukuka uygun bulmadı ve yürütmesini durdurdu. Ayrıca karara göre okul müdürlerinin, hiçbir kriter olmaksızın, müdür başyardımcıları ve yardımcılarını belirleme yetkisi iptal edildi. Maddeye göre, müdür başyardıcmısının atanması için okul müdürünün belirlemesinin ardından valiliğin onayı gerekiyordu. Mahkeme, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde “başarı, kıdem, performans” gibi ölçütlerle değerlendirme yapılması gerektiğine hükmetti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun sözkonusu kararının tarihi 18 Şubat 2014. Ancak Koncuk, “Karar bize tebliğ edilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’na da tebliğ edilmedi. 4 aylık gecikmenin nedeni seçim olabilir. Ama aynı kurul daha önce öğretmenlerin lehine kararlar da aldı” diye konuştu.

8 bin yönetici

Karar ile 8 bin 403 okul müdür başyardımcısı ve yardımcısına dönüş yolu açıldı. Davayı kazanan Türk Eğitim Sen’in Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Görevden alınanların geri döndürülmesi gerekiyor. Yerlerine atananların da görevden alınması gerekecek. Tüm işlemlerin yokmuş gibi geriye döndürülmesi gerekecek” dedi.