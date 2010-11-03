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Danıştay 7. sınıf SBS'nin yürütmesini durdurdu

Danıştay, binlerce öğrencinin girdiği 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ilgili kritik bir karar verdi.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - Danıştay, binlerce öğrencinin girdiği 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ilgili kritik bir karar verdi.

Danıştay, oy çokluğuyla sınavın yürütmesini durdurdu. Bir üyenin aksi yönde oy kullandığı öğrenildi.

NTV’ ye konuşan davayı açan Avukat Sevinç Özer, “MEB bu yıl itibariyle kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Biz bu gerekçeleri incelediğimizde aynı gerekçeyle bu yılki sınavın da iptal edilmesi gerektiğini, aksi halde eşiksizlik olacağını düşündük. Mahkeme, eşitsizlik olacağı gerekçesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi” dedi.


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