Danıştay 4-C'de 'geçici' ibaresine onay verdi

T24 -



Daire, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı 657 sayılı Kanunun 4-C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğunu, bu aşamada telafisi güç, imkansız zararların doğması koşulunun oluşmadığını bildirdi.



Tek Gıda-İş Sendikası, 4 Şubat 2010'da yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin karardaki, "geçici" ibarelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.



Danıştay 12. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti.



Dairenin kararında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan "4-C" maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu anımsatıldı.



Kararda, 657 sayılı Kanunun 4-C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuş olsa da bu aşamada telafisi güç, imkansız zararların doğması koşulunun gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin oy birliğiyle reddedildiği bildirildi.



Danıştay 12. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararının "geçici" ibarelerinin iptali istemini, daha sonra esastan karara bağlayacak.



4-C ile ilgili daha önceki kararlar

Danıştay 12. Dairesi, Tek Gıda-İş Sendikasının açtığı bir başka davada, aynı Bakanlar Kurulu Kararı'nın, TEKEL işçilerinin de aralarında bulunduğu geçici personelin 4-C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurmuştu.

Danışay İdari Dava Daireleri Kurulu ise Danıştay 2. Dairesinde görülen ve TÜİK'te "4-C" statüsünde çalışan bir vatandaşın açtığı davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin "4-C" maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurma kararı almıştı.













