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Danıştay 3. Daire Başkanı Akpınar oldu

Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Suna Nilgün Akpınar seçildi.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına Suna Nilgün Akpınar seçildi.

Danıştay Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Danıştay Genel Kurulunca boş bulunan Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçim sonucu aynı daire üyesi Suna Nilgün Akpınar başkanlığa seçildi.

Suna Nilgün Akpınar, 1951'de Kağızman'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1971'de bitiren Akpınar, bir süre avukatlık yaptıktan sonra 17 Mart 1975'te Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı.

16 Temmuz 1993'te Danıştay Savcılığına atanan Akpınar, 21 Mart 2002'de Danıştay üyeliğine seçildi.

Akpınar, evli ve iki çocuk annesi. 
 
HSYK, Danıştay'a 3 üye seçti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Danıştay'a 3 üye seçti.

Alınan bilgiye göre, HSYK, bugün yaptığı toplantıda boş bulunan Danıştay üyelikleri için seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay Savcısı Buket Oral, Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi Nalan Terzi ve Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ziya Özcan, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu

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