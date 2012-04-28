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Danıştay, 19 Mayıs genelgesini durdurma kararı aldı

Danıştay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın sadece okullarda kutlanmasına ilişkin genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı.

28 Nisan 2012 07:12

Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasına ilişkin genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre, Konya'da 25 yaşındaki bilgisayar programcısı Alper Ayhan, avukatı Ahmet Gürol Şağban aracılığıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Ocak 2012 tarihindeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasını, stadyumlar ve meydanlarda kutlanmasını yasaklayan genelgesinin yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvurdu.

Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı'da başvuru sonucu yürütmenin durdurulması kararını aldı. Avukat Ahmet Gürol Şağban, şunları söyledi: "Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Ocak 2012 tarihinde yayınladığı 817 sayılı genelgenin yürütmesini durdurdu. Yargıtay Başkanı'nın dediği gibi; Siyasetin baskısından arınmış bir şekilde karar verdi. Kanuna, yönetmeliğe açıkça aykırı olan genelgenin hukuka aykırı olduğu yüksek yargı kararıyla tesbit oldu. Bu kararın öncelikle, Cumhuriyet'in emanet edildiği, Türk gençliğine ve tüm Türkiye'ye hayırlı olsun."

Avukat Ahmet Gürol Şağban, bu karardan sonra hiç kimsenin milli bayramları yasaklama getirmeye cesaret edemiyeceğini kaydetti.

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