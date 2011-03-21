-DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞINA ÜNLÜÇAY, YENİDEN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Danıştay 10. Daire Başkanlığına Mehmet Rıza Ünlüçay yeniden seçildi. Danıştay 10. Daire Başkanı Ünlüçay'ın dört yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün Danıştay Genel Kurulunda seçim yapıldı. Ünlüçay, yapılan seçimde Danıştay 10. Daire Başkanlığına yeniden seçildi. -ÜNLÜÇAY'IN ÖZGEÇMİŞİ- Ünlüçay, 1950'de Çerme'de (Bingöl) doğdu. Erzurum Lisesini bitiren Ünlüçay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde memurluk yapan Ünlüçay, 17 Mart 1975'te Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı ve görevi 14 Mayıs 1981'de Danıştay Tetkik Hakimliği olarak değişti. Daha sonra Zonguldak İdare Mahkemesi Üyeliği ve Danıştay Tetkik Hakimliği yapan Ünlüçay, 17 Ocak 2000 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Bir süre Yüksek Seçim Kurulu üyeliği de yapan ve 28 Mart 2007'de ilk kez, 21 Mart 2011'de ikinci kez Danıştay 10. Daire Başkanlığına seçilen Ünlüçay, evli ve bir çocuk babası.