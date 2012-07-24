Çete üyesi, yargılanırken Danıştay Başkanı'yla görüşmüş!

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülün hayali ihracat soruşturmasında, suç örgütü üyesi olarak dosyada yer alan Yalçın Bayrak’ın, örgütün lideri olarak tutuklanan Barbaros Hayrettin Aksoy’un çeşitli firmalarının cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da temaslarda bulunduğu iddiasına ilişkin yapılan araştırmada, Bayrak’ın Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’yla görüştüğü iddia edildi.

Tolga Şardan'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül’ün yürüttüğü ve son yılların en büyük hayali ihracat soruşturması olarak nitelenen soruşturmaya Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’nun adı karıştı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 16 Haziran 2011 günü gelen bir telefon ihbarı sonrasında başlatılan ve yaklaşık 100 milyon liralık usulsüzlük gerçekleştirildiği iddiasıyla düğmeye basılan soruşturma çerçevesinde hayali ihracat gerçekleştirmek amacıyla kurulan organize suç örgütünün tüm faaliyetleri, yaklaşık bir yıl boyunca adım adım izlendi.

Kontak noktası Yalçın Bayrak

Polisin, iki ayrı lideri olduğu belirlediği suç örgütünün yöneticilerinden olan ve halen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Barbaros Hayrettin Aksoy adlı işadamının faaliyetlerinin izlenmesi sırasında, Aksoy’un, yine suç örgütünün üyesi olarak dosyada adı bulunan Yalçın Bayrak aracılığıyla Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu’dan destek istediği iddasını araştırdığı anlaşıldı.

Dahilde işleme rejimi uygulaması çerçevesinde Çin’den ithal edilen kumaşların Almanya üzerinden Türkiye’ye getirilerek ticari mala dönüştürülerek ihraç edilmesi gerekirken, bunun yerine iç piyasaya sunulması, buna karşın ticari malların ihraç edilmiş gibi gösterilerek KDV iadesi alınması yoluyla gerçekleştirilen hayali ihracata ilişkin soruşturmada adı yeralan Yalçın Bayrak’ın önemli çalışmaları saptandı.

Hemen Aksoy’u aradı

Resmi yazışmayla yapılan bu talep doğrultusunda Ankara polisi, Bayrak’ı adım adım izledi. 15 Şubat günü Ankara’ya gelen Bayrak, Çankaya’da bir otelde buluştuğu bir kişiyle birlikte aynı gün saat 16.30’da Danıştay’ın Sıhhıye’deki eski binasına geldi. Ellerinde dosya olduğu anlaşılan evraklarla birlikte binaya giren Bayrak ve yanındaki kişinin saat 17.40’ta Danıştay’dan çıkarak bina önünde park halinde bekleyen 20 H 5948 plakalı aracın önüne telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Bayrak, beraberindeki kişinin aracına binerek ayrıldı. Bayrak’ın 15 Şubat’ta yaptığı bu ziyaretle ilgili Aksoy’u arayıp, görüşmeyle ilgili bilgi verdiği de saptandı. Bayrak’ı izleyemeye devam eden polis, iş takipçiliği yapan şüphelinin 26 Şubat’ta yeniden Ankara’ya gittiğini ve Danıştay Başkanı Karakullukçu ile görüşme yaptığını ve buluşma istediğinde bulunduğunu belirledi. Takibe devam eden polis, Bayrak ile Karakullukçu’nun 12 Mart 2012 günü “bir araçta görüştüklerini” saptadı.

Hayali banka kurup hayali ithalat yaptılar

Kamuoyuna Milliyet’in duyurduğu, son yılların en ilginç hayali ithalat olayı, Halkalı Gümrüğü’nde iş takibi yapan bir gümrük müşavirinin ihbarı ile ortaya çıkarıldı. Adı gizli tutulan müşavir, takip ettiği bazı ithalat ve ihracat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, üç firmayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle şikayette bulundu. Bunun üzerine devreye giren Halkalı Gümrük Müdürlüğü, iddialarla ilgili olarak ithalat ve ihracat işlemlerinde işadamlarına yardımcı olan bir bankayla yazışma yaptı.

Hayali banka genel merkezi

Söz konusu banka, işlemlerden birinin kendilerince yapıldığını, üçünün ise kendilerine ait olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine Halkalı Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında geriye doğru yapılan incelemede, yine işadamlarına geniş olanaklarla finans sağlayan başka bir bankanın adı kullanılarak sahte adreslerde faaliyette bulunulduğu saptandı. Yapılan incelemede, İzmir’de ticari faaliyetler yürüten C.D. adlı işadamının organizasyonunda, söz konusu bankanın merkezi ve şubesi gibi gösterilerek İstanbul Ataşehir’de iki daire tutulduğu saptandı. Dairelerden birinin söz konusu bankanın hayali genel merkezi, diğerinin de hayali şubesi yapıldığı belirlendi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, zanlıların Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görevli bazı üst düzey görevlileri devreye soktuğu belirlendi. Bu tespitler üzerine savcılık, aralarında müsteşar ve müsteşar yardımcısı düzeyindeki bürokratların da yeraldığı bakanlık görevlilerinin ifadelerini aldı.

Karakullukçu: Konuştum ama talep olmadı

Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukcu, bir çete lideri aracısıyla görüştüğü iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

”Danıştay Başkanı seçildiğim tarihten itibaren şeffaflığı ve açıklığı kabul eden biri olduğumu basınla yapılan her toplantıda gündeme getirdim. Hakim ve savcıların insan olmanın beraberinde getirdiği sosyal ortamda olması gerektiğini, ancak bundan kaynaklanacak olumsuzlukları hiç bir zaman mesleğine yansıtmaması hususunu her zaman vurguladım. Anayasal bir kurum alan Danıştay’a ve onun Başkanı sıfatıyla şahsıma çok sayıda dilekçe ve ziyaretçi gelmektedir. Ziyarete gelen kişiler hakkında soruşturma olup olmadığını araştırmam söz konusu olmayacağı gibi, bu kişilerin kimlerle ilişki içeresinde bulunduklarını da bilmem mümkün değildir. Bu itibarla yapılan haberin yanıltıcı ve gerçekle ilişkisinin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”