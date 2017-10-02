"Danışmanlar Cumhurbaşkanı'nı eğitim konusunda yanlış yönlendiriyor; önce atlıyoruz, sonra paraşüt arıyoruz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, "TEOG'u istemiyorum" sözünün ardından, 1 milyon 250 bin öğrencinin geleceğini şekillendirmek için girdiği sınav kaldırıldı. Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Hasan Şimşek, Cumhurbaşkanı'nın yanlış yönlendirildiğini belirterek, "Uçaktan atladık yere çakılırken paraşüt arıyoruz" dedi.

"TEOG kaldırıldı, şimdi ne olacak?" sorusu, sınavın kaldırılmasının ardından en çok gündemde olan soruydu. Sınavın kaldırılmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım yeni sistemin ipuçlarını verdi. Yıldırım, yeni sınav sisteminin açık uçlu soruları içereceğini ve yeni sistemin tek başına belirleyici olmayacağını duyurdu.

"İddiaya girerim yerine başka bir sınav gelecek"

Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Hasan Şimşek ise, okullar arasında kalite farkı olduğuna vurgu yaparak, "İddiaya girerim yerine başka bir sınav gelecek çünkü okullar arasında kalite farkı olan bir sistemde, insanlar belli okulları tercih edeceklerse bunu bir şekilde sıralamanız ve ayıklamanız lazım" dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Şimşek, sınav sisteminin alternatifinin geliştirilmeden kaldırılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Önce atladık, sonra paraşüt arıyoruz. Bu, değişik bir eğitim politikası. Türkiye'de, üniversiteye de, liseyede girişte bir sınav sistemi gereklidir."

Şimşek, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümet yetkililerinin danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğini savunarak, "Hükümet yetkililerinin ve sayın Cumhurbaşkanı'nın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama acaba bu yönlendirmeleri yapan danışmanlar kim acaba? Çok yanlış yönlendirmeler yapılıyor" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın yeni sisteme ilişkin verdiği bilgileri değerlendiren Şimşek, öğrencilerin 4 yıl içindeki aldığı notların ortalamalarının alınmasına değinerek, "Başbakan'ın anlattığı sistemde inanılmaz suiistimaller olacaktır" ifadesini kullandı.

"Açık uçlu sorular fantezi haline geldi"

Şimşek, "Açık uçlu sorular son yıllarda eğitimde bir fantezi haline geldi. Bu sorularla bir standardı yakalamak oldukça zordur. Bu yol, yol değil" diye konuştu.

"İnanılmaz bir kaos geliyor" diyen Şimşek, "Öğretmen kalitesini artırmaya, kırsal kesimdeki okullarla büyük şehirlerdeki başarılı okulları eşitlemeye yatırım yapılsaydı, bugün Türkiye bir sonuç alınabilirdi. Sınavı ikiye çıkarıp tekrar bire indirmekle, TEOG'la uğraşmakla bu ülke eğitim sorunlarını çözemez. Bundan sonra gelecek hükümetlere de tek tavsiyemiz budur" ifadelerini kullandı.