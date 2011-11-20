Danışmanını 'kadın yazıları' için hapse attı

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İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın basın danışmanı Ali Ekber Cevanfikr, bir yıl hapis ve üç yıl basın faaliyetlerinden men cezasına çarptırıldı.Fars Haber Ajansında yer alan habere göre, aynı zamanda İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın Genel Müdürü ve İran adlı gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Ali Ekber Cevanfikr'e, Tahran'daki 76. Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl hapis ve üç yıl da basın faaliyetlerinden men cezası verildi.Cevanfikr'in, İran gazetesinin verdiği ''Hatun'' adlı ekte yer alan yazı ve fotoğraflarda ''İslami değerler ve kamu ahlakına hakaret'' edildiği gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla verdiği cezalarda indirime gidilmeyeceği kaydedildi. Cevanfikr'in ayrıca 'kadınlara hakaret ve onları aşağılama' suçlamasından beraat ettiği bildirildi.Bu arada Cevanfikr'in avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceği ifade edildi. ''Hatun'' adlı ekte yer alan yazı ve fotoğraflar, kadın hakları ve İslami değerler açısından bir süre kamuoyunda tartışılmıştı.