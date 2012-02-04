'Danışmanım' dedi 5 ilden polis eskortuyla geçti



T24 - Denizli'de, kendisini AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili danışmanı olarak tanıtarak İzmir'den Antalya'ya kadar beş ilden polis eskortu eşliğinde geçen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.





Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Gaziantep'te yaşayan inşaat mühendisi Y.G, polislerin kendisini sürekli telefonla arayıp tayin istediklerini söyleyerek Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi oldu.



İfadesinde "kendisini arayanların çoğunun Aydın ve Denizli'den olduğunu, kendisinin cumhurbaşkanı ve başbakanın yeğeni olup olmadığını sorduklarını" belirtti.



Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, Y.G'nin telefon numarasını dağıtan kişinin 30 Ocak Salı günü İzmir'den Antalya plakalı lüks bir otomobille gelip, kendini AK Parti Grup Başkanvekili danışmanı olarak tanıttıktan sonra, eskort isteyip Denizli Polisevi'nde kaldığını belirledi.



Durumdan haberdar edilen Denizli polisi, şüphelinin polisevine kayıt için TBMM kimlik kartı isteyen görevliye, kartını otomobilde unuttuğunu söyleyip TC kimlik numarası ile kayıt yaptırdığı tespit etti.



Kimlik numarasından yola çıkan polis, şüphelinin Antalya'da oto kiralama şirketi sahibi olan M.E.G, olduğunu tespit etti.



Bir gün polisevinde konakladıktan sonra çıkış yapan şüphelinin aradığı polis merkezlerinden eskort talep ettiği ve İzmir'den başladığı yolculuğu boyunca Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya'ya kadar eskortla gittiği öğrenildi.



Denizli polisi, M.E.G. hakkında unvan gasbı, yalan beyanda bulunmak ve resmi kurumları oyalamak suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında M.E.G'nin Antalya'da ifadesinin alınacağı öğrenildi.







