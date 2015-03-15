Danışmanı anlattı: Çiller, Sırp ordusunu bombalatacaktı

Uzun süre Tansu Çiller'in danışmanlığını yapan yazar ve siyasetçi Hüseyin Kocabıyık, Bosna Savaşı günlerine dair hatıralarını paylaştı. Kocabıyık “Çiller'e katliamcı Sırp ordusunu destekleyen İngiltere ve Rusya'yı sert bir şekilde kınamasını önerdiği bir toplantıda, büyükelçi Yalım Eralp'ın, buna, 'Kesinlikle katılmıyorum. Zaten bizim Bosna-Hersek'i resmen tanımamız ve desteklememiz hataydı. Bizim stratejik ortağımız Sırbistan'dır' diyerek itiraz ettiğini, Çiller'in de bunun üzerine 'Toplantı bitmiştir. Kocabıyık dışında herkes çıkabilir” dediğini söyledi.

Diriliş Postası gazetesinin bugünkü nüshasında manşetten duyurduğu habere göre, Kocabıyık, “Dönemin Pakistan Başbakanı Benazir Butto ile birlikte bombardıman altındaki Saraybosna'yı ziyaret eden Çiller'in böyle sembolik jestlerle yetinmeyip mazlum Boşnaklara ‘tarihin yazacağı’ stratejik önemi haiz yardımlarda da bulunduğunu” söyleyen Kocabıyık, eski başbakanın daha ileri giderek Sırp ordusunu bombalatmak için de ‘çırpındığını’ öne sürdü.

TRT Diyanet'teki NEDEN programının Cuma gecesi yayınlanan Bosna bölümüne katılan Kocabıyık, şöyle devam etti:

'Şunları niye bombalamıyorsunuz? O kadar F-16'yı niye aldık?

"Mladiç komutasındaki Sırp ordusunun Srebrenitsa'da katliam yaptığı günlerde Tansu Hanım orduya 'Şunları niye bombalamıyorsunuz? O kadar F-16'yı niye aldık? İki tane de tanker uçağı aldım size, daha ne duruyorsunuz?' diye çıkışıp 'Derhal bir harekât planı hazırlayıp getirmenizi istiyorum' diye emir verdi. Katliamı durdurmak için çırpındı. Devletteki bazı unsurlar bunun önüne geçince de öfke ve çaresizlikten başbakanlıktaki vazoları, tabakları duvarlara fırlatarak parçaladı."