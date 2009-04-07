Danimarka'nın yeni Başbakanı da 'Rasmussen'

Anders Fogh Rasmussen, Başbakanlık görevinden istifasını içeren mektubunu geçen hafta Kraliçe Margrethe'ye Amalienborg Sarayı'nda vermişti. Rasmussen'den boşalan görev Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Lökke Rasmussen'e teklif edildi ve Kraliçe Margrethe de görevi Rasmussen'e verdi.İsveç Haber Ajansı TT'nin Danimarka Haber Ajansı Ritzau'dan alıntı yaparak bu sabah geçtiği habere göre, Kraliçe Margrethe'nin hükümeti kurmakla görevlendirdiği Lars Lökke Rasmussen, Maliye Bakanlığına Claus Hjort Frederiksen'i getirdi ve hükümet üyelerini belirledi. Anders Fogh Rasmussen hükümetinin devamı niteliğindeki yeni hükümetin görev süresinin 2011 yılında dolacağı bildirildi.Yeni Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen'in eski başbakan ile akraba olmadığı bildirilirken, yeni hükümetin erken seçime gidebileceği ya da görev süresinin dolmasını bekleyebileceği kaydedildi.