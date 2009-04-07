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Dünya

Danimarka'nın yeni Başbakanı da 'Rasmussen'

Anders Fogh Rasmussen'in ardından, Danimarka'nın yeni başbakanı bu kez de Lars Lökke Rasmussen oldu

07 Nisan 2009 03:00

Danimarka'nın eski Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO'nun yeni Genel Sekreteri olması nedeniyle Danimarka'nın yeni başbakanı, eski Maliye Bakanı Lars Lökke Rasmussen oldu.

Anders Fogh Rasmussen, Başbakanlık görevinden istifasını içeren mektubunu geçen hafta Kraliçe Margrethe'ye Amalienborg Sarayı'nda vermişti. Rasmussen'den boşalan görev Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Lökke Rasmussen'e teklif edildi ve Kraliçe Margrethe de görevi Rasmussen'e verdi.



İsveç Haber Ajansı TT'nin Danimarka Haber Ajansı Ritzau'dan alıntı yaparak bu sabah geçtiği habere göre, Kraliçe Margrethe'nin hükümeti kurmakla görevlendirdiği Lars Lökke Rasmussen, Maliye Bakanlığına Claus Hjort Frederiksen'i getirdi ve hükümet üyelerini belirledi. Anders Fogh Rasmussen hükümetinin devamı niteliğindeki yeni hükümetin görev süresinin 2011 yılında dolacağı bildirildi.

Yeni Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen'in eski başbakan ile akraba olmadığı bildirilirken, yeni hükümetin erken seçime gidebileceği ya da görev süresinin dolmasını bekleyebileceği kaydedildi.

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