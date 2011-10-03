T24 LogoT24 Logo
Dünya

Danimarka'nın ilk kadın başbakanı KOPENHAG (A.A)

03 Ekim 2011 18:48

-Danimarka'nın ilk kadın başbakanı KOPENHAG (A.A) - 03.10.2011 - Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Helle Thorning-Schmidt, yeni hükümeti açıkladı. Kraliçe Margrethe'nin bu sabah hükümeti kurmakla görevlendirdiği Thorning-Schmidt, Sosyal Liberal Parti ve Sosyalist Halk Partisi liderleri ile üçlü koalisyon kurdu. Thorning-Schmidt, yeni kabineyi Kraliçe Margrethe'ye sunduktan sonra gazetecilere "Danimarka, ekonomik bir darboğaza girdi. Bu darboğazdan çıkmak için herkesin fedakarlık yapması ve hükümetimizin de bazı hoş olmayan kararlar alması gerekiyor" dedi.  Öte yandan medya, koalisyon hükümetinin ekonomiyi canlandırmak amacıyla yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında yatırım yapmaya karar verdiğini yazdı.  Yeni hükümet, dokuzu kadın 23 bakandan oluşuyor. Thorning-Schmidt'in Sosyal Demokrat Partisi'nin kabinede 13 bakanı olacak. Sosyal Liberal Parti'nin lideri Margrethe Vestager, yeni kabinede ekonomi ve içişleri bakanı olarak görev yapacak. Sosyalist Halk Partisi'nin lideri Villy Sövndahl ise dışişleri bakanı olarak atandı. Thorning-Schmidt, yarın ilk kez parlamentoya hitaben bir konuşma yapacak.  44 yaşındaki Helle Thorning-Schmidt, geçen ay yapılan seçimde 179 sandalyeli Danimarka parlamentosu Folketing'de 92 milletvekili kazanarak çoğunluğu sağlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24