-Danimarka'nın ilk kadın başbakanı KOPENHAG (A.A) - 03.10.2011 - Danimarka'nın ilk kadın başbakanı olan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Helle Thorning-Schmidt, yeni hükümeti açıkladı. Kraliçe Margrethe'nin bu sabah hükümeti kurmakla görevlendirdiği Thorning-Schmidt, Sosyal Liberal Parti ve Sosyalist Halk Partisi liderleri ile üçlü koalisyon kurdu. Thorning-Schmidt, yeni kabineyi Kraliçe Margrethe'ye sunduktan sonra gazetecilere "Danimarka, ekonomik bir darboğaza girdi. Bu darboğazdan çıkmak için herkesin fedakarlık yapması ve hükümetimizin de bazı hoş olmayan kararlar alması gerekiyor" dedi. Öte yandan medya, koalisyon hükümetinin ekonomiyi canlandırmak amacıyla yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında yatırım yapmaya karar verdiğini yazdı. Yeni hükümet, dokuzu kadın 23 bakandan oluşuyor. Thorning-Schmidt'in Sosyal Demokrat Partisi'nin kabinede 13 bakanı olacak. Sosyal Liberal Parti'nin lideri Margrethe Vestager, yeni kabinede ekonomi ve içişleri bakanı olarak görev yapacak. Sosyalist Halk Partisi'nin lideri Villy Sövndahl ise dışişleri bakanı olarak atandı. Thorning-Schmidt, yarın ilk kez parlamentoya hitaben bir konuşma yapacak. 44 yaşındaki Helle Thorning-Schmidt, geçen ay yapılan seçimde 179 sandalyeli Danimarka parlamentosu Folketing'de 92 milletvekili kazanarak çoğunluğu sağlamıştı.