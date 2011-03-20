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Dünya

DANİMARKA'NIN 4 UÇAĞI HAZIR BEKLİYOR LONDRA (A.A)

20 Mart 2011 14:01

-DANİMARKA'NIN 4 UÇAĞI HAZIR BEKLİYOR LONDRA (A.A) - 20.03.2011 - Danimarka Savunma Bakanı Gitte Lillelund Bech, Danimarka Hava Kuvvetlerine ait 4 uçağın, BM'nin onayladığı Libya'ya yönelik askeri operasyona katılmak üzere hazır beklediğini söyledi. BBC Dünya Servisi radyosuna yaptığı açıklamada ülkesinin ABD'den gelecek talimatları beklediğini belirten Bech, ''Kontrolü ABD'ye verdik. Operasyonun denetimini ABD yönetecek. Biz sadece bir işaret ve ne yapacağımızın, nerede yapacağımızın ve ne zaman yapacağımızın bize bildirilmesini bekliyoruz'' diye konuştu. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sivilleri öldürmeye son vermesi durumunda iktidarda kalmasının ''gerekmediğini'' ve BM kararlarına uyup uymadığı konusundaki kararı BM'nin vereceğini kaydeden Bech, ''Bunu BM izleyecek ve Kaddafi'nin yapması gerekeni yapıp yapmadığı ve sivilleri korumaya devam edilip edilmeyeceği gibi konuların değerlendirmesini BM yapacak'' dedi. Askeri eylemin, silah satışının yasaklanması ve Kaddafi'ye ait fonların kesilmesini içeren bir dizi uluslararası önlemin sadece bir bölümünü oluşturduğuna işaret eden Bech, Kaddafi'nin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini vurguladı.

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