-Danimarkalı Vestas 2 bin 300 çalışanını işten çıkarıyor KOPENHAG (A.A) - 12.01.2012 - Danimarkalı rüzgar türbini üreticisi Vestas şirketi 2 bin 300'den fazla çalışanını işten çıkarıyor. Gelirleri bakımından dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisi Vestas yaptığı açıklamada, küresel finansal kriz piyasada talebin daralmasına yol açtığı için büyük bölümü Danimarka'da olmak üzere dünya çapında 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. Merkezi Aarhus'da bulunan Vestas, ABD piyasasında olası talep yavaşlamasının bu ülkede ek olarak bin 600 kişinin işten çıkarılmasıyla sonuçlanabileceğini de kaydetti. Şirket, 2012 yılı sonuna kadar sabit maliyetleri 150 milyon avrodan fazla azaltmayı amaçladığını belirtti. Geçen yıl 3 bin çalışanını işten çıkaran Vestas, dünya çapında 20 bin 400 kişiyi istihdam ediyor.