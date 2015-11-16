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Dünya

Danimarkalı milletvekili: IŞİD'li kadın ve çocukları da öldürelim

“Nasıl olsa o kadınlar da sistemin içindedir”

16 Kasım 2015 14:56

Fransa'nın başkenti Paris'te IŞİD’in düzenlediği ve 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların yankısı dünya çapında sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Danimarka Halk Partisi milletvekili Soren Espersen, IŞİD'e yönelik daha fazla hava saldırısı çağrısında bulunarak IŞİD’li kadın ve çocukların da öldürülmesini istedi.

Radikal’in haberine göre,  Espersen, "Artık IŞİD'i vurmalıyız. Kadın ve çocukların arkalarına saklanıyorlar ve bizim centilmen olduğumuzu bildikleri için öyle hareket ediyorlar. Bundan sonra kadın çoluk çocuk demeden hepsini beraber bombalayalım, nasıl olsa o kadınlar da sistemin içindedir, yoksa bu savaş bitmez" açıklamasını yaptı.

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