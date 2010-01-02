Danimarkalı karikatürist ölümden son anda kurtuldu

T24- Danimarka'da 2005 yılında çizdiği Hz. Muhammed karikatürleriyle İslam dünyasının tepkisini çeken Kurt Westergaard, bir saldırı girişiminden son anda kurtuldu. Polis, karikatüristin evine girmeye çalışan saldırganı vurdu.

İstihbarat teşkilatı PET'in Başkanı Jacob Scharf, polisin, Kurt Westergaard'ın Aarhus'deki evine bıçak ve baltayla girmeye çalışan 28 yaşındaki bir Somaliliyi dizinden ve elinden vurduğunu belirtti.

Polisi Westergaard'ın çağırdığı, karikatüristin daha sonra da evindeki özel güvenli odaya sığındığı kaydedildi.

Saldırının, "terör bağlantılı" olduğunu söyleyen Scharf, zanlının Somali'deki aşırı dinci Eşşaab örgütü ve Afrika'nın doğusundaki El Kaide liderleriyle yakın ilişkileri olduğunu bildirdi.



Scharf, Danimarka'da oturma izni bulunan Somalili zanlının cinayete teşebbüsle suçlanacağını da ifade etti.

Aralarında Westergaard'ın da bulunduğu Danimarkalı karikatüristlerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren 12 karikatürü ilk kez 2005'te bir Danimarka gazetesinde yayımlanmıştı.

Daha sonra karikatürlerin başka ülkelerde de yayımlanması İslam dünyasında protesto gösterilerine yol açmıştı.