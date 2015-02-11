Danimarkalı çiftin çantasından çıkan seks aletleri herkesi utandırdı

Danimarka'nın Jylland bölgesinde yaşayan bir çift, çantalarındaki seks aletleri nedeniyle bir süre Sönderborg Havaalanı'nda kaldılar. Christian ve Cia isimli çift, hem güvenlik görevlilerinin, hem de kendilerinin utandıklarını söyledi.

DHA'nın haberine göre, bir televizyon kanalında '50 Shades of Grey' adlı akşam programına katılacak olan çiftin el çantası güvenlik kontrolünden geçerken içindeki seks aletleri, özellikle kelepçeler güvenlikçilerin dikkatini çekti.



Seks aletlerinin bir TV programında kullanılacak olduğunu öğrenen güvenlik elemanları Christian ve Cia adındaki çifte kelepçe ve benzeri aletlerle uçağa binmenin yasak olduğunu belirterek, çantanın bagaja verilmesi gerektiğini söylediler.

'Utanmadık dersek, yalan olur'

Christian adındaki yolcu çantadaki seks aletleri çantadan çıkarılırken, hem kendisinin ve sevgilisinin hem de güvenlik görevlilerinin yüzleri ve kulaklarının kızardığını belirterek, “Güvenlik elemanları çantamızı açınca gözleri fal taşı gibi açıldı ve kulakları kızardı.



Tabii bizim de öyle. Hızlı bir şekilde seks aletlerinin bir TV programında kullanılacağını anlatmaya çalışırken, diğer yolcular bize şaşkın gözlerle baktılar. Utanmadık dersek yalan olur ama çantamızı kontrol eden güvenlik elamanı da seks aletlerine büyük ilgi gösterdi” dedi.

Söz konusu çift çantalarını normal bagaja verdikten sonra uçağa binebildiler ve Kopenhag’daki programa yetiştiler.