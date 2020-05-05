Danimarkalı bakan 'harika rakamlar' diyerek duyurdu: Gelen göçmen gidenden daha az

Danimarka Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, geçen yıl ülkeyi terk eden yabancı kökenlilerin ülkeye gelen göçmenlerin sayısını geçtiğini belirterek bunun 'harika rakamlar' olduğunu söyledi.

Euronews'in haberine göre, Danimarka'da ülkeyi terk eden yabancı kökenliler gelen göçmenlerin sayısın ilk kez geride bıraktı.

Geçen yıla ilişkin yayımlanan raporla ilgili basına konuşan Bakan Mattias Tesfaye, son rakamların, Danimarka'da hassas bir politika yürüterek göçmen akınının kontrol altında tutulabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Bakan Tesfaye, Danimarka'ya gelenler olduğu gibi, halihazırda Danimarka'da bulunan ancak para biriktirip geldiği ülkeye geri dönmek isteyen göçmenlerin de olduğunu belirtti.

Açıklanan rapora göre geçen yıl ülkeyi terk edenlerin sayısı, gelenlerden 730 daha fazla oldu. Bunlardan yaklaşık 500 yabancı kökenli, Danimarka hükümetinin para karşılığı ülkesine dönenlere yönelik başlattığı projeden yararlandı.

Avrupa Birliği ülkeleri, 2019 yılında toplam 295 bin 800 mülteciye koruma sağladı. Bu mültecilerin yüzde 27'sinin Suriyeli, yüzde 3'ünün ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi.