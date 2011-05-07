Danimarka'dan vize müjdesi!

T24 - Avrupa'nın en katı yabancılar yasasına sahip ülkesi Danimarka vizeleri kaldıran ilk Schengen üyesi oldu. İşçi olarak gidenlere ve iş kurmak isteyenlere vize kalkıyor.



Avrupa Schengen bölgesinden vize ile ilgili ilk müjde Danimarka'dan geldi.Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Danimarka'da iş kurmak veya işçi olarak çalışmak isteyenlere vize uygulaması kaldırılacak. Danimarka Göçmenler ve Uyum Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı'nın geçtiğimiz 9 Aralık günü aldığı Toprak davası adı verilen kararı ile ilgili kendi hukukçularına yaptırdığı incelemenin sonucunu yayınladı. Toprak Davasının, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 1980 tarihli Katma Protokol anlaşması uyarınca serbest meslek sahipleri ve işçilere vize şartını kaldırdığını, buna gerekçe olarak da 1980'de vize uygulamasının bulunmadığını gösterdi.





'TÜRKLER MUAFTIR' VURGUSU



Toprak davasının Danimarka yabancılar yasası için altı maddelik bir grupta değişiklikler öngördüğünü belirten bakanlık hukukçuları Stand-still, kararları adı verilen talimatlar uyarınca 1980'den sonra gidilen sertleştirmelerin Danimarka'da iş yapmak isteyen serbest meslek sahipleri ve işçileri kapsamadığına hükmediyor. Yabancılar yasasındaki her maddede 'Türkler muaftır' maddesi yer alacak. Yayınlanan genelgede 1980'de geçerli olan haliyle Danimarka Yabancılar yasasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı serbest meslek sahipleri ve işçileri için vize uygulaması bulunmadığı gerekçe gösterildi ve bunların kaldırıldığı belirtildi. 1980'den bu yana Danimarka Yabancılar Yasasında gerçekleştirilen kısıtlamalar ve sertleştirmelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayamayacağı da belirtildi.





Diğer Avrupa ülkeleri için de umut doğdu



Akdeniz Üniversitesi profesörü Harun Gümrükçü'nün yaptığı açıklamada gelişmenin çok olumlu olduğunu, Danimarka'nın Avrupa'daki en sert yabancı yasasına sahip olduğunu ve Danimarka'da vizenin kaldırılmasının diğer AB ülkelerindeki vize uygulamalarının da kaldırılması için de umut verici olduğunu söyledi.





Turist vizesi açıklaması bekleniyor



Genelde belirtilen maddeler uyarınca Danimarka Yabancılar yasasının değiştirilmekte olduğu belirtilirken önümüzdeki günlerde Bakanlık hem geriye dönük olarak alınan kararlarda yapılan uygulamaların durumunun ne olduğuna karar verecek, hem de ileri dönük olarak bu yasanın uygulamasının nasıl olması gerektiği çeşitli mercilere bildirilecek. Turist vizesi konusunda ise hâlâ bir belirsizlik söz konusu iken önümüzdeki hafta içinde de bu konuda bir açıklamanın yapılması bekleniyor.







