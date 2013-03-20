Danimarka'dan Roj TV'nin kapatılmasına yönelik düzenleme sözü

Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Başbakan Tayyip Erdoğan’a ROJ TV’nin yayın lisansının iptal edilmesine olanak sağlayacak yasal düzenlemenin önümüzdeki aylarda Meclis gündemine alınacağı sözü verdi.

Erdoğan dün baş başa yaptıkları görüşmede Schmidt’e, “Mahkeme kararına rağmen yasal boşluk nedeniyle hala Roj TV’nin lisansının iptal edilmemesi bir çelişkidir” tepkisi gösterdi. Schmidt de Erdoğan’a bu boşluğu dolduracak yasal düzenlemenin önümüzdeki aylarca yapılacağını söyledi.

Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada da “Bölücü terör örgütüyle ile ilgili konuda buradaki yasal sürece yönelik atılan adımları, mevkidaşımdan öğrenmekle ayrıca memnun oldum. Temennim odur ki bir an önce buradan bu neticeyi almak suretiyle dünyada terörle mücadelede müşterek atmamız gereken adımları da süratle atalım. Buralardan da çok farklı neticeler elde edelim” dedi.

Erdoğan görüşme öncesinde Danimarka’nın Politiken gazetesine verdiği demeçte de, şöyle konuştu:

“Danimarka’da ROJ TV hakkında 10 Ocak 2012 tarihinde alınan mahkeme kararı çok önemlidir. Bununla birlikte, kanalın yayın lisansının iptal edilmemesi bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Davaya dair temyiz sürecini yakından izliyoruz. Bu süreç sonunda, terörizmle mücadele alanındaki ilgili uluslararası sözleşmelere ve yükümlülüklere uygun olarak gerekli kararın alınmasını bekliyoruz.”