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Ekonomi

Danimarka’dan Euro’ya geçiş sinyali

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Euro Bölgesi'ne katılarak Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istediklerini söyledi.

13 Mayıs 2009 03:00

Danimarka'nın yeni Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Euro Bölgesi'ne katılarak Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak istediklerini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yla görüşen Rasmussen, düzenlenen ortak basın toplantısında, Danimarka parası kronun avroya dönüşüm değerinin sabitlendiğini hatırlatarak "Uygulamada zaten Danimarka avroya dahil. Fakat biz bunu Danimarka Kronu olarak adlandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Rasmussen, Danimarka'nın Avro Bölgesi'ne katılımı için referandum tarihi belirlemeden önce, 'evet' sonucu çıkmasını sağlayacak siyasi ortama ve parlamentoda güçlü desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Barroso'ya destek

Bu arada Rasmussen, AB Komisyonu Başkanlığı görevini 5 yıl daha sürdürmesi için AB'nin üyelerinden destek alan Barroso'ya "yeniden atanmanızda bizim desteğimize güvenebilirsiniz" dedi.

AB'ye bağlılığı için konuğuna teşekkür eden Barroso da, Lars Lokke Rasmussen'in görevi devraldığı, yeni NATO Genel Sekreteri olarak atanan Anders Fogh Rasmussen'i ima ederek "Danimarka'da başbakan olmak istiyorsan Rasmussen ismi artı bir değer" şeklinde espri yaptı.

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