Danimarka'da yangın; 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Danimarka'nın Nakskov şehrinde bir evde çıkan ve 5 kişinin öldüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Danimarka'nın Nakskov şehrinde cumartesi sabaha karşı meydana gelen yangın sırasında evin sahibinin sokağa fırlayarak yardım çığlıkları attığını belirten komşular, yangının çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve içerideki kişileri kurtarmanın mümkün olmadığını söylediler.



DHA'nın haberine göre, Lolland-Falsters Emniyet Müdürlüğünden Komiser Sören Ravn-Nielsen, yangında ölen 5 kişinin kimliklerinin tam olarak belirlenemediğini ve ev sahibi ile yakınlık derecelerinin araştırıldığını belirterek "Bir evin birinci katında meydana gelen yangından tek kurtulan kişi evin sahibi. Ancak kendisi şokta olduğu için tam olarak ifadesini alamadık ve diğer 5 kişinin kimliklerini tespit edemedik. Gerekli incelemeler devam ediyor. Binaya ancak cumartesi öğle saatlerinde girebildik ve içeride 4'ü çocuk biri büyük 5 kişinin yanmış cesedini bulduk. Olayla ilgili inceleme teknik elemanlar tarafından sürdürülüyor" dedi. Polis yapılan ilk incelemelere göre yangının kundaklama sorucu çıkmadığını, bir hata sonucu çıkmış olabileceğini bildirdi.