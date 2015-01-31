T24 LogoT24 Logo
Dünya

Danimarka'da yangın; 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Danimarka'nın Nakskov şehrinde bir evde meydana gelen yangında 4'ü çocuk 5 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.

31 Ocak 2015 21:41

Danimarka'nın Nakskov şehrinde bir evde çıkan ve 5 kişinin öldüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Danimarka'nın Nakskov şehrinde cumartesi sabaha karşı meydana gelen yangın sırasında evin sahibinin sokağa fırlayarak yardım çığlıkları attığını belirten komşular, yangının çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve içerideki kişileri kurtarmanın mümkün olmadığını söylediler.

DHA'nın haberine göre, Lolland-Falsters Emniyet Müdürlüğünden Komiser Sören Ravn-Nielsen, yangında ölen 5 kişinin kimliklerinin tam olarak belirlenemediğini ve ev sahibi ile yakınlık derecelerinin araştırıldığını belirterek "Bir evin birinci katında meydana gelen yangından tek kurtulan kişi evin sahibi. Ancak kendisi şokta olduğu için tam olarak ifadesini alamadık ve diğer 5 kişinin kimliklerini tespit edemedik. Gerekli incelemeler devam ediyor. Binaya ancak cumartesi öğle saatlerinde girebildik ve içeride 4'ü çocuk biri büyük 5 kişinin yanmış cesedini bulduk. Olayla ilgili inceleme teknik elemanlar tarafından sürdürülüyor" dedi. Polis yapılan ilk incelemelere göre yangının kundaklama sorucu çıkmadığını, bir hata sonucu çıkmış olabileceğini bildirdi.

 

ETİKETLER

nakskovdanimarkayangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24