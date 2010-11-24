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Dünya

DANİMARKA'DA TERÖR SALDIRISI UYARISI KOPENHAG (A.A)

24 Kasım 2010 00:12

-DANİMARKA'DA TERÖR SALDIRISI UYARISI KOPENHAG (A.A) - 23.11.2010 - Danimarka istihbarat servisi (PET), ülke dışından terörist grupların Danimarka'da saldırı düzenlemeye hazırlandığını bildirdi. PET'den yapılan açıklamada, ülke dışında bulunan terörist grupların, saldırı düzenlemek amacıyla Danimarka'ya terörist göndermeye çalıştıklarına dair yeni bilgiler bulunduğu belirtildi. İstihbarat servisi, polise Noel'in sonuna kadar "son derece ihtiyatlı olması" çağrısında bulunarak, Danimarka'da ve Avrupa'nın geri kalan kısmındaki tehdit durumundan hareketle ülkedeki tüm polis birimlerinden Aralık ayı sonuna kadar denetleme operasyonlarını artırmasını istedi. PET, İslam dünyasını rahatsız eden karikatürlerle bağlantılı olarak, kişi ve yerlere yönelik tehditlerin de bulunduğunu vurguladı.  PET, "El Kaide veya o çevreden aşırı dinci gruplarla" ilgili olduğu ve Batı ülkelerinden elde edildiği belirtilen olası terörist saldırıyla ilgili bilgiler konusuna açıklık getirmedi. 

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