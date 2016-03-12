Danimarka'da Suriyeli aileye yardım eden çifte para cezası!

Danimarka’da çocuk hakları savunucusu ve yazar Lisbeth Zornig ile eşine, Suriyeli bir aileyi arabalarıyla taşıdıkları, onlara evlerinde kahve ve bisküvi ikram ettikleri ve tren biletlerini aldıkları için para cezası verildi. Çifte 22 bin 500 kron (9 bin 540 lira) para cezası verildi.

Sputnik’in haberine göre, Danimarka'nın güneydoğusundaki Nykobing kasabasında görülen mahkemede, Zornig ile gazeteci eşi Mikael Lindholm sığınmacılara yardım ettikleri için insan kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Zornig'e Suriyeli bir aileyi ülkenin güneyindeki liman kasabası Rodbyhavn'dan alıp Kopenhag'a getirdiği için 22 bin 500 kron (9 bin 640 lira) para cezası verildi. Zornig'in eşi de aileyi eve alıp bisküvi ve kahve ikram ettiği, ardından da tren istasyonuna götürüp İsveç biletlerini aldığı için aynı miktarda para cezasına çarptırıldı.



"Kızgınım"





Zornig, duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Bu, beni ve eşimi kullanarak “Sığınmacılara yardım etmeyin” mesajı gönderen siyasi bir duruşmaydı” dedi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Zornig, “Kızgınım çünkü yaptığımız tek şey, diğer yüzlerce kişinin yaptığıyla aynı. Nezaketi suç kapsamına alıyorlar” diye konuştu.

Danimarka Yabancılar Kanunu, oturum izni olmayanları taşımayı yasaklıyor. Eylül 2015 — Şubat 2016 arasında 279 kişi bu nedenle suçlanmış durumda.

Ocak ayında başka bir Danimarka vatandaşına, yaya yol almaya çalışan Afgan aileyi arabayla İsveç sınırına götürdüğü için 5 bin kron (2 bin 140 lira) para cezası verilmişti.

Danimarka'ya geçen sene 21 bin sığınma başvurusu yapıldı. Bu sayının artmasının önüne geçebilmek için hükümet, sığınmacıların 10 bin krondan (4 bin 280 lira) fazla nakit ve ziynet eşyalarına el konulmasını öngören bir kanunu uygulamaya koydu.

Kanun, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere yaptıklarına benzetilerek, eleştiriliyor.