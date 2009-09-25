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Dünya

Danimarka'da silah kaçakçılığı şebekesi çökertildi

25 Eylül 2009 20:36

Danimarka'da bir silah kaçakçılığı şebekesini çökerten polisin, 480 adet silahla 2.5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirdiği bildirildi.

Polis sözcüsü Joern Andersen, Aralık 2008'de başlatılan gizli bir soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 11 Danimarkalının gözaltına alındığını açıkladı.

Andersen, silahların Almanya'dan doğrudan kaçırıldığını ya da parçalara ayrılarak postayla Danimarka'ya getirildiğini kaydetti.

Polis sözcüsü, silahların Danimarka'daki suç örgütlerine satıldığını, olası terör faaliyetleriyle bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Ele geçirilen silahlar arasında tabanca ve otomatik silahlar bulunduğunu belirten polis, soruşturma çerçevesinde yeni gözaltılar olabileceğini bildirdi.

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