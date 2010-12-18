Danimarka'da polis şiddetine tazminat

T24 - Türkiye’de göstericiye sert müdahalede bulunan polis ekipleri için soruşturma açılmazken, Danimarka’da protestoculara kötü muamele eden polis tazminata mahkum edildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; 12 Aralık’ta yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı gösteride bir grup protestocunun kaldırım taşlarını sökerek kamu binalarına fırlatması üzerine polis 905 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar tek sıra halinde sokakta oturtularak saatlerce bekletildi ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine bile izin verilmedi. Bu kişilerden 262’si polis hakkında 6 farklı suçlamayla ortak dava açtı.

Davaya bakan Kopenhag Şehir Mahkemesi önceki gün açıkladığı kararında, polisin göstericilere “insanlık dışı muamelede bulunduğuna” hükmederek, göstericilere 5 bin-9 bin kron (1370-2460 TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Polisin toplamda 1 milyon 962 bin kron (537 bin TL) tazminat ödeyeceği belirtildi.



Polis avukatı Anders Dorph, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkeme, polisin “Kara Blok” olarak anılan ve şiddet eylemlerinden sorumlu tutulan grubu gözaltına alma hakkının bulunduğunu belirtti. Ancak toplu olarak gözaltına alınan 905 kişinin saatlerce sokak ortasında elleri arkadan bağlı olarak, aç, sussuz ve tuvalet erişimi olmadan bekletilmesinin “aşağılama” anlamına geldiği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu vurgulandı.

Danimarka Adalet Bakanı Lars Barfoed, kararın ardından, polise istediği an gözaltına alma gibi birçok yetki veren “Lömmel” paketinin mercek altına alınacağını belirtti.

Muhalefet partileri de, Danimarka tarihinin en büyük toplu gözaltına alma olayında polisin çok sert davrandığına işaret ederek, bu kararla hükümetin polisin yetkilerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini belirttiler.

Danimarka’da işe yeni başlayan genç polis memurları 16 bin kron (4 bin 380 TL), vardiyalı çalışırsa 18 bin kron (4 bin 930 TL) net maaş alıyor. Kıdemli polislerin aylık net maaşı 22 bin kron (6 bin TL), komiserlerin maaşı 20 bin kron (5 bin 475 TL). Vardiyalı çalışan komiserlerse 25 bin kron (6 bin 840 TL) maaş alıyor.





