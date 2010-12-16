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Dünya

DANİMARKA'DA POLİS DAYAĞINA TAZMİNAT KOPENHAG (A.A)

16 Aralık 2010 17:43

-DANİMARKA'DA POLİS DAYAĞINA TAZMİNAT KOPENHAG (A.A) - 16.12.2010 - Danimarka mahkemesi, polisin, geçen yıl başkent Kopenhag'da yapılan iklim zirvesine katılan protestoculara kötü muamelesi nedeniyle tazminat ödemesini kararlaştırdı. Kopenhag Şehir Mahkemesi, polisin "insanlık dışı" muamelesi nedeniyle yaklaşık 260 protestocuya 5 bin ila 9 bin kron (1350 ila 2400 TL) arasında tazminat ödemesi gerektiğini bildirdi. Polis avukatı Anders Dorp, Kopenhag Emniyet Müdürlüğü'nün kararla ilgili olarak temyize başvuracağını belirterek, polisin göstericileri kısa süreli gözaltına alarak önleyici faaliyette bulunmasının doğru olduğunu ifade etti. Kopenhag'da iklim zirvesine BM üyesi 193 ülke katılmıştı.

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