Danimarka'da polis cami bastı: Çok sayıda gözaltı

Kopenhag polisi aldığı bir ihbar üzerine Norrebro semtinde İranlı Şiilere ait camiye baskın düzenledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, binada silah olduğu ihbarı alındığı ve muhtemel bir tehlikenin zamanında önlenmesi için olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek binanın boşaltıldığı bildirildi.

Polisin operasyonu gazeteciler tarafından adım adım takip edildi. Baskın sırasında çocukların polisleri görünce büyük korkuya yaşadıkları ve babalarına sarıldıkları görüldü. İki girişten oluşan binada polis, önce gençlerin bulunduğu bölümü boşalttı. Daha sonra cami kısmında bulunan kadın, erkek ve çocukları binadan çıkaran polis, burada çok sayıda yetişkinin ifadesini aldı. Çocuklar ve kadınlar baskın sırasında büyük korku yaşadılar. Dışarı çıkarılan gençler ise arkadaşlarının gözaltına alınışlarını meraklı gözlerle izlerken, içeride silah bulunmadığını, polisin sadece Müslüman oldukları için binaya baskında bulunduğunu öne sürdüler.

Cami girişinde ise erkekler, gazetecilerin fotoğraf ve görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 50 polisin görevlendirildiği baskından sonra gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. Polis İngilizce ihbarı kimin yaptığını araştırırken, Irak’ta yaşanan olaylarla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.