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Dünya

Danimarka'da namaz çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü KOPENHAG (A.A) 

30 Ağustos 2011 15:38

-Danimarka'da namaz çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü KOPENHAG (A.A) - 30.08.2011 - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın batısındaki Müslüman Kültür Enstitüsü camisinin dışında ateş açıldı, 1 kişi öldü. Polis sözcüsü Lau Thygesen, bayram namazından sonra açılan ateşte bir kişinin de yaralandığını belirtti. Sözcü, olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Danimarka yayın kuruluşu TV2 ise görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, ateşin, insanlar camiden çıkarken seyir halindeki bir araçtan açıldığını duyurdu.

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