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Dünya

Danimarka'da Muhafazakar Parti'nin Genel Başkanı eşcinsel olduğunu açıkladı

Sören Pape 'Ben eşcinselim ve eşcinsellik benim bir parçam' ifadelerini kullandı

13 Ağustos 2014 22:30

Danimarka'da, geçtiğimiz hafta istifa ettiğini açıklayan Muhafazakar Parti Genel Başkanı Lars Berfoed'in yerine genel başkan seçilen Sören Pape eşcinsel olduğunu açıkladı.

Sören Pape, yeni parti başkanlığı görevine başlar başlamaz, eşcinsel olduğunu halkın kendisinden duyması gerektiğini belirterek, "Ben eşcinselim ve eşcinsellik benim bir parçam" dedi.
42 yaşındaki politikacı, “Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir. Başkalarını ilgilendiren bir durum değil. Ancak genel başkan seçildiğim için basın büromuza çok sayıda soru geldi ben de başkaları yazmadan kendim açıklamak istedim.

Gazeteciler akıllı insanlardır, onlar nasıl olsa öğrenmiştir. Onun için kamuoyuna benim açıklama yapmam daha doğru olurdu" dedi.

Muhafazakar Parti yönetimi, 2012 yılında, eşcinsellere evlat edinme hakkı tanıyan yasa mecliste tartışılırken, parti grubunda anlaşma sağlanmadığı için tüm milletvekillerine oylama sırasında kendi kararlarını kendilerinin vermesini istemişti. Sören Pape, kendisinin de evlatlık olduğunu söyledi. 

 

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