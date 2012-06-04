T24 LogoT24 Logo
Dünya

Danimarka'daki karikatür davasında karar çıktı

Hz. Muhammed karikatürlerini yayımlayan Danimarka gazetesine saldırı planı içinde olmakla suçlanan 4 kişi suçlu bulundu

04 Haziran 2012 20:38

Danimarka'da 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayımlayan Jyllands-Posten gazetesinin Kopenhag'daki bürosuna saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 kişi terörden mahkum oldu. Arap kökenli İsveç vatandaşı olan 4 terör zanlısını Kopenhag'daki mahkeme 12'er yıl hapis cezasına çarptı.

Terörle suçlanan Munir Awad, Ömer Abdallah Aboelazm, Munir Ben Muhammed Dahri ve Sabri Ben Muhammed Zaluti 12'şer yıl hapis cezası aldı.

Jyllands-Posten gazetesine planladıkları saldırıyı hayata geçirmek üzere oldukları sırada 2010 Aralık ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gözaltına alınan zanlılar, mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Terör suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılan zanlılar, yeni yıl kutlamaları için Kopenhag'da bulunduklarını iddia etmişti.

 

'İmansızların boğazını kesin'

 

Ancak söz konusu zanlılar Danimarka ve İsveç istihbaratı tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Polisin dinlemesine takılan zanlıların, "İmansızlara ulaştığınızda, boğazlarını kesin" deniliyordu.

Danimarka'da 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayınlandıktan sonra, bu ülke Islamcı terörün hedefi haline geldi. Geçtiğimiz yıl Somalili bir kişi terör suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Somalili terör zanlısı bir baltayla karikatüristlerden birinin evini basmıştı.

 

ETİKETLER

danimarka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24