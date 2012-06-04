Danimarka'daki karikatür davasında karar çıktı

Danimarka'da 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayımlayan Jyllands-Posten gazetesinin Kopenhag'daki bürosuna saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 kişi terörden mahkum oldu. Arap kökenli İsveç vatandaşı olan 4 terör zanlısını Kopenhag'daki mahkeme 12'er yıl hapis cezasına çarptı.

Terörle suçlanan Munir Awad, Ömer Abdallah Aboelazm, Munir Ben Muhammed Dahri ve Sabri Ben Muhammed Zaluti 12'şer yıl hapis cezası aldı.

Jyllands-Posten gazetesine planladıkları saldırıyı hayata geçirmek üzere oldukları sırada 2010 Aralık ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gözaltına alınan zanlılar, mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Terör suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılan zanlılar, yeni yıl kutlamaları için Kopenhag'da bulunduklarını iddia etmişti.

'İmansızların boğazını kesin'

Ancak söz konusu zanlılar Danimarka ve İsveç istihbaratı tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Polisin dinlemesine takılan zanlıların, "İmansızlara ulaştığınızda, boğazlarını kesin" deniliyordu.

Danimarka'da 2005 yılında Hz. Muhammed karikatürleri yayınlandıktan sonra, bu ülke Islamcı terörün hedefi haline geldi. Geçtiğimiz yıl Somalili bir kişi terör suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Somalili terör zanlısı bir baltayla karikatüristlerden birinin evini basmıştı.