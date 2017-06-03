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Dünya

Danimarka'da dini değerleri düzenleyen 334 yıllık yasa, yürürlükten kaldırıldı

Yasa'nın 1683 yılında yürürlüğe girdiği belirtildi

03 Haziran 2017 15:27

Danimarka’da 334 yıldır yürürlükteki ‘dini değerlere sövmeyi’ suç sayan yasa maddesinin kaldırılması önerisi parlamentoda çoğunlukla kabul edildi. Tek bir partinin karşı çıktığı yasa yürürlükten kaldırıldı.

Parlamentoda sadece Sosyal Demokrat Parti’nin kaldırılmasına karşı çıktığı oylama sonunda konuşan önerinin sahibi Yeşiller-Sol İttifakı’nın sözcüsü Bruno Jerup, partisinin her türlü dini düşünce ile diğer bütün düşüncelerin kritiğe açık olması gerektiğine inandığını belirterek ‘‘Büyük bir parlamento çoğunluğunun yasa maddesinin kaldırılmasını desteklemesi memnuniyet verici. Bu bundan böyle dinler hakkında daha özgür ve daha açık fikirli bir tartışma yapacağımız anlamına gelebilir.’’ diye konuştu.

Danimarka’nın 334 yıllık yasa maddesi 1683 yılında kralın ‘tanrının elçisi’ olarak kabul edilmesi nedeniyle, ‘Tanrıyı korumak’ adına Danimarka ceza yasasında yer almıştı.

Dini değerlere sövmeyi suç sayan yasa maddesi 1930 yılından bu yana sadece üç kez kullanıldı.Yasa maddesinden mahkum edilen son kişi de 1938 yılında Yahudi karşıtı, anti-semitik bildiri dağıtan Nazi yanlısı bir kişi oldu.

Danimarka Radyosu’nun iki program yapımcısı 1971 yılında bu yasa maddesi kapsamında yargılanmalarına karşın beraat ettiler.

Son olarak Hz.Muhammed karikatürlerini yayınlayan Jyllands Post gazetesi ile bir çok kişi hakkında ‘Hz.Muhammed’e hakaret etmek’ suçlaması ile bu maddeye dayandırılarak açılmak istenen davalar ise savcılık tarafından reddedildi.

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