Canlı yayında çocuklara tecavüz ettiren 10 kişi tutuklandı

Danimarka polisi, ülke genelinde yaptığı operasyonlarda para karşılığında çocuklara canlı yayında tecavüz ettiren 10 kişiyi tutukladı.

Sanal suçlar biriminin ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda yabancı ülke polis teşkilatlarıyla da işbirliği yapıldığı belirtildi.

Filipinler'de canlı yayında çocuklara tecavüz ettirmek için para ödeyen ve bunu evlerindeki bilgisayarlardan izleyen Danimarkalılar olduğu ihbarını alan polis, araştırmaları sonrasında takibe aldığı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Polisin verdiği bilgiye göre, baskınlarda ülkenin farklı yerlerinde 10 kişi gözaltına alındı. Bunlardan bazılarının mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Sanal suçlar biriminden Komiser Flemming Kjaerside, çok sayıda bilgisayara el koyduklarını söyledi. Bu tür suçları işleyenlerin cezasız kalmayacağının altını çizen Kjaerside, "Ekranın arkasına saklanıp kurtulabileceklerini düşünenler yanılıyorlar" diye konuştu.

Kjaerside, operasyonlara devam edeceklerini ifade etti.