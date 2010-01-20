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Dünya

Danimarka'da burka ve çarşaf yasaklanıyor

Danimarka Başbakanı Rasmussen, anayasaya ters düşmeden çarşaf ve burkayı yasaklamanın yollarını aradıklarını söyledi.

20 Ocak 2010 02:00

T24 - Danimarka Başbakanı Rasmussen, anayasaya ters düşmeden çarşaf ve burkayı yasaklamanın yollarını aradıklarını söyledi.


Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, "Danimarka'da kara çarşaf ve burkaya yer yok" dedi.


Kopenhag'da basın toplantısı yapan Rasmussen, hükümetin, bütün vücudu örten bu giysilerin giyilmesine nasıl kısıtlama getirilebileceğini araştırdıklarını bildirdi.


"Hükümetimizin bu konudaki tavrı açık: Burka ve çarşafın Danimarka toplumunda yeri yok" diyen Rasmussen, "Bu giysiler, bizim tamamen karşı olduğumuz ve Danimarka toplumunda mücadele etmek istediğimiz kadın ve insanlık anlayışını sembolize ediyor" ifadesini kullandı.


Danimarka toplumunun, "okul veya işyerlerinde insanların konuştukları kimseleri gördüğü açık ve demokratik toplum" olduğunu belirten Başbakan, "Bu nedenle bu giysiyi toplumda yasaklamak istiyoruz" dedi ve anayasaya ters düşmeden bunu yapabilmenin "hukuki yollarını" aradıklarını anlattı.


Kopenhag Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre, 5,5 milyonluk Danimarka'da 100 bin kadar Müslüman kadın yaşıyor. Bunların binde 15 kadarı çarşaf giyiyor. Burka giyen kadınların sayısı ise çok daha az.

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