Danimarka’da bir Türk, terör suçlamasıyla tutuklandı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın batısında bir pizza restoranı işleten 23 yaşındaki Danimarka vatandaşı Türk E.Ç. terör zanlısı olarak tutuklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Glostrup mahkemesinde kapalı kapılar ardında görülen duruşmada hakim zanlının baş harfleri E.Ç. olan isminin açıklanmasına yasak getirdi. TV 2 kanalının haberine göre İshoj şehrinde yaşayan Türk gencinin Danimarka pasaportuna el konulması Danimarka’da bir ilk. Vestegnen Polisinden Claus Buhr Politiken gazetesine yaptığı açıklamada "19 Mart tarihinden itibaren gözaltında bulunan göçmen uyruklu Danimarka vatandaşı genç kapalı kapılar ardında gerçekleşen duruşmada terör suçuyla tutuklandı" diyerek, davanın hassasiyeti nedeniyle daha geniş açıklama yapılamayacağını bildirdi.

Metro Expressen gazetesi 9 Nisan’da göçmen uyruklu bir Danimarka vatandaşının pasaportuna el konulduğu ve Danimarka dışına çıkma yasağı getirildiğini yazmıştı. Ekstra Bladet gazetesi, Metro Expres gazetesindeki haberde yer alan genç ile Glostrup mahkemesi tarafından tutuklanan Türk asıllı Danimarka vatandaşı gencin aynı genç olduğunu yazdı. Vestegnen Polisinden Helene Schr?der Ekstra Bladet gazetesine yaptığı açıklamada "pasaport ve yabancılar yasamızdaki bazı maddeler silahlı olaylarla ilgili kişilerin pasaportlarına el koyma veya iptal etme hakkı tanıyor. Biz de ondan yararlandık ve şahsın pasaportuna el koyduk şu ana kadar buna bir itirazı olmadı" dedi. Danimarka’da terörle mücadele yasası, bir terör örgütüne sempati duymayı suç saymıyor, ancak propagandasını yapmayı, finansal destek sağlamayı suç sayıyor. Kopenhag ve çevresinde Selefilerle birlikte hareket ettiği öne sürülen gencin IŞİD’e finansal destek sağladığı sanılıyor.