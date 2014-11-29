Danimarka'da bir anne ile 16 aylık çocuğunu kurtaran Türk'e onur ödülü

Danimarka, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan anne ve 16 aylık oğluna ilkyardım yaparak hayatlarını kurtaran Mesut Ayyıldızoğlu (34) adlı Türk’ü konuşuyor. Yozgatlı Ayyıldızoğlu, geçen ağustos ayında başkent Kopenhag’da eşini ve çocuğunu bıçaklayan 41 yaşındaki adamı diğer görgü tanıklarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Milliyet gazetesinden İrfan Kurtulmuş’un haberine göre, Danimarka Ordusu’nda paralı piyade eri olarak 5 yıldır görev yapan Ayyıldızoğlu, daha sonra yerde kanlar içinde yatan anne ve çocuğa ilkyardım müdahalesinde bulundu. Olayın duyulması üzerine Kopenhag Emniyet Müdürlüğü bir tören düzenleyerek Ayyıldızoğlu’nu iki kişinin hayatını kurtardığı için ödüllendirmeye karar verdi. Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, Ayyıldızoğlu’na gösterdiği kahramanlık ve yardımından ötürü sembolik olarak 1000 kron (375 TL) ile onur belgesi ödül olarak verildi.

Ayyıldızoğlu’na Kopenhag Emniyet Müdürü Thorkild Fogde imzasıyla verilen onur belgesinde “Sevgili Mesut Ayyıldızoğlu, Kopenhag Polisi bu belge ve ödülle senin yurttaşa ve Kopenhag Polisi’ne yaptığın özel yardımın için teşekkür eder, büyük şükranlarını sunar. Teşekkür ederiz” cümleleri yazıldı.

‘Umarım izleri kalmaz’

Milliyet’e konuşan Ayyıldızoğlu ise, “Olay günü orada bulunduğum sırada Asya ya da Grönland kökenli olduğunu tahmin ettiğim bir kadınla çocuğu bıçaklanmış ve kanlar içinde yerde yatarken gördüm. Orada bulunan bazı görgü tanıklarıyla birlikte adamı etkisiz hale getirip bıçağı elinden alarak yere yatırdık. Sonra hemen yerde yalnız başına kanlar içinde yatan kadının yanına gittim. Boynundan bıçaklanmıştı ve çok kan kaybediyordu” dedi. Ayyıldızoğlu, “Hiç tereddüt etmeden boynuna elimle müdahele ederek kanın akmasını durdurdum ve ilkyardımı yaptım” dedi. Kahraman Türk, kadının Somalili eşi tarafından, kaçıp kız kardeşinin yanına saklandığı için bıçaklandığını söyledi. Ayyıldızoğlu adamın kadının yerini tespit ettikten sonra kız kardeşinin evinin önünde beklediğini, kadın dışarı çıkınca da saldırdığını dile getirdi. Olayın ardından kadın ve çocukla bir daha görüşmediğini söyleyen Ayyıldızoğlu, “Umarım çocukta bıçak yaralarının oluşturduğu izler kalmaz” dedi. Kopenhag polisi de, Ayyıldızoğlu’nun cesurca yaptığı müdahale sayesinde 33 yaşındaki kadın ile 16 aylık erkek çocuğun hayatta kalmayı başardıklarını söyledi. Ayyıldızoğlu haricinde 7 kişiye daha ödül verildi.