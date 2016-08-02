Danimarka'da aşırı sağ parti, sığınmacılara sokağa çıkma yasağının getirilmesini önerdi

Danimarka’nın parlamentoda temsil edilen ikinci büyük partisi Danimarka Halk Partisi, kamplarda kalan sığınmacılar için sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, Danimarka Halk Partisi Sığınmacı Sorunları Sözcüsü Martin Henriksen sokağa çıkma yasağının hem kısa hem de uzun süreli uygulanabileceğini önererek ‘‘Bu uygulama kampların yakın çevresinde kadınlara yönelik cinsel saldırı olması, şiddetin artması ve meydana gelen büyük kavgalarda söz konusu olabilir.’’ diye konuştu.

Sığınmacılara sokağa çıkma yasağı uygulaması tartışmaları iki sığınmacının tecavüz suçundan yargılanması ve Haziran ayı sonunda yapılan müzik festivalinde üç sığınmacının cinsel teşhircilik yapmalarının ardından gündeme taşındı.

