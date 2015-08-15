Danimarka'da artık halk da kanun teklifi sunabilecek

Danimarka'da halk tarafından hazırlanan ve meclis başkanlığına gönderilen kanun tasarıları mecliste görüşülerek kanunlaşabilecek. Tasarıların görüşülmesi için 50 bin imza gerekiyor.

DHA'da Ünsal Turan'ın haberine göre; Alternatif Partisi lideri Uffe Elbaek tarafından meclise sunulan öneriye, azınlık hükümetini oluşturan Liberal Parti ve Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti karşı çıkarken, aşırı sağ Danimarka Halk Partisi, Birlik Listesi, Sosyalist Halk Parti, Radikal Parti, Liberal Müttefik Parti destekliyor.

Kabul edilmesi yüksek ihtimal

Öneriyi sunan Elbaek, önerinin 88 oy ile meclisten geçmesini beklediğini; öneriye karşı olanların oylarının 87'yi bulamadığını söyledi. AB ve Finlandiya'da benzeri uygulama bulunduğunu hatırlatan Uffe Elbaek, halk ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanacak kanun tasarılarının 50 bin imza ile destek bulması durumunda mecliste görüşüleceğini ve kabul edilme şansının çok büyük olduğunu belirterek, halkın çıkarılacak kanunlar konusunda daha çok söz sahibi olacağını söyledi.