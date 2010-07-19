T24 LogoT24 Logo
Dünya

DANİMARKA BAŞBAKANI, KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ KOPENHAG (A.A)

19 Temmuz 2010 17:19

-DANİMARKA BAŞBAKANI, KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ KOPENHAG (A.A) - 19.07.2010 - Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, kansere yakalanan çocuklar yararına düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde Almanya ile Hollanda arasını bisikletle katetmek için pedal çevirdi. Kanserli çocuklar yararına Danimarka ve Paris arasında yapılan Team Rynkeby adı verilen bisiklet turunun organizatörleri, yakınlarda tatil yapan Başbakan Rasmussen'in davalarına destek olmak için bu sabah gelerek büyük sürpriz yaptığını ve Bremen yakınlarındaki Farge ile Bad Boerkelo (Hollanda) arasındaki 187 km'lik etaba katıldığını belirtti. Bu etkinliğe 2007'de sağlık ve 2008'de Maliye Bakanıyken de katılan 46 yaşındaki Rasmussen, bu yılki tura sakat olduğu için katılamayacağını, ancak 19 yaşındaki oğlu Bergur'un pedal çevireceğini açıklamıştı. Kanserli çocukların tedavileri için para toplamayı hedefleyen ve 2002'den bu yana düzenlenen bu tur için 18 ila 74 yaşlarında 311 amatör bisikletçi cumartesi Danimarka'nın Ringe adasından yola çıkmıştı. Bisiklet tutkunlarının, 1200 km'den fazla pedal çevirdikten sonra 23 Temmuzda Paris'in Concorde meydanına ulaşmaları bekleniyor. Geçen yılki etkinlikte kanserli çocuklar için 402 bin avro toplanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24