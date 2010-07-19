-DANİMARKA BAŞBAKANI, KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ KOPENHAG (A.A) - 19.07.2010 - Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, kansere yakalanan çocuklar yararına düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde Almanya ile Hollanda arasını bisikletle katetmek için pedal çevirdi. Kanserli çocuklar yararına Danimarka ve Paris arasında yapılan Team Rynkeby adı verilen bisiklet turunun organizatörleri, yakınlarda tatil yapan Başbakan Rasmussen'in davalarına destek olmak için bu sabah gelerek büyük sürpriz yaptığını ve Bremen yakınlarındaki Farge ile Bad Boerkelo (Hollanda) arasındaki 187 km'lik etaba katıldığını belirtti. Bu etkinliğe 2007'de sağlık ve 2008'de Maliye Bakanıyken de katılan 46 yaşındaki Rasmussen, bu yılki tura sakat olduğu için katılamayacağını, ancak 19 yaşındaki oğlu Bergur'un pedal çevireceğini açıklamıştı. Kanserli çocukların tedavileri için para toplamayı hedefleyen ve 2002'den bu yana düzenlenen bu tur için 18 ila 74 yaşlarında 311 amatör bisikletçi cumartesi Danimarka'nın Ringe adasından yola çıkmıştı. Bisiklet tutkunlarının, 1200 km'den fazla pedal çevirdikten sonra 23 Temmuzda Paris'in Concorde meydanına ulaşmaları bekleniyor. Geçen yılki etkinlikte kanserli çocuklar için 402 bin avro toplanmıştı.