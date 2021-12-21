Danimarka ve Kosova anlaştı: 15 milyon Euro'ya 300 cezaevi hücresi kiralanacak

Danimarka, ülkede cezaevlerinin aşırı kalabalıklaşması üzerine Kosova’dan hücre kiralamak üzere 15 milyon Euro’luk bir anlaşma yaptı.

Euronews’da yer alan habere göre, Danimarka ve Kosova arasındaki 15 milyon Euro’luk anlaşma kapsamında 300 hapishane hücresi kiralanacak.

Kopenhag tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Kosova’daki cezaevlerinde cezasını tamamlayanların sınır dışı edilen yabancı statüsünde olacağı belirtildi.

Danimarka’da mahkum sayısı 2015’ten bu yana yüzde 20 oranında arttı.

Kosova’nın cezaevi sistemi 2500’e kadar kişi alabiliyor. Şu an 700-800 kişilik yer olduğu biliniyor.