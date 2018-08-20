Danimarka, vatandaşlık için 'tokalaşma' şartını tartışıyor

İsviçre’nin Lozan kentinde görevlilerle el sıkışmayı reddeden Müslüman çiftin vatandaşlık başvurusunun askıya alınması tartışması Danimarka’ya da yansıdı.

Göçmen karşıtı Danimarka Halk Partisi (DF) ve koalisyonun küçük ortağı Muhafazakar Parti, tokalaşmanın da vatandaşlığa geçiş şartlarından biri olmasını istiyor.

Hazıran ayında vatandaşlık kanununda yapılan değişikte, Danimarka vatandaşlığına kabul edilen kişilerin belediyelerde düzenlenecek bir seromonide ülke değerlerine saygı göstereceğine dair imza atıyordu.

DF’ten Martin Henriksen, belediyelerde düzenlenen seromonide tokalaşmanın da vatandaşlığın bir şartı olmasını istediklerini ancak diğer partilere bunu kabul ettirmediklerini belirterek, "Bu konunun yeniden gündeme gelmesiyle koalisyon partileri ve anamuhalefet Sosyal Demokratların teklifimize olumlu cevap vereceğini umuyoruz" dedi.

DF’in tokalaşma şartına Muhafazakarlar da destek verirken, bir destek de Sosyal Demokratlardan geldi. Vatandaşlığa geçişte tokalaşma şartının yasama yılının açılışıyla birlikte Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.