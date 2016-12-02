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Danimarka uçaklarını İncirlik'ten çekiyor

Danimarka Suriye ve Irak’taki koalisyon güçlerine katılmak üzere yedi tane F-16 savaş uçağı ve 120 askeri personelini Türkiye’ye göndermişti

02 Aralık 2016 22:42

Danimarka, Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadelede kullanılmak üzere İncirlik Üssü’nde konuşlandırdığı F-16 savaş uçaklarını geri çekme kararı aldı.

Danimarka televizyon kanalı TV2’nin haberine göre, F-16’ların geri çekilme kararı Danimarka’nın yeni göreve gelen Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile Savunma Bakanı Claus Hjort Fredriksen tarafından alındı.

F-16 savaş uçaklarını geri çekme kararını, uçakların donanımlarının yıpranmasına dayandıran Samuelsen yaptığı açıklamada ‘‘Uçakların görev sürelerinin uzatılmasının anlamlı olup olmayacağını değerlendirdik. Buna değmediğine karar verdik. Yapacağımız katkıya karşın donanımların ne kadar yıpranacağı konusunda genel bir tartışma var. Şurası açık ki, bir planın sağlayacağı yararların yanında bırakacağı etkiyi de her zaman dikkate almalıyız" diye konuştu.

Danimarka bu yılın Haziran ayında Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadele kapsamında koalisyon güçlerine katılmak üzere yedi tane F-16 savaş uçağı ve 120 askeri personelini Türkiye’ye göndermişti.

Bundan bir süre önce de Danimarka uçaklarının da katıldığı koalisyon güçlerince Suriye’de düzenlenen hava saldırısında Suriye askeri hedefleri vurulmuş, bunun yanlışlıkla gerçekleştiği açıklanmıştı.

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