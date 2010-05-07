Danimarka Türkiye'yi tehlikeli ilan etti

T24-

Türkiye'yi Tayland, Mısır gibi ülkelere benzeten gazete, Dışişleri Bakanlığı'nın Danimarkalıların, Afganistan, Kolombiya, Kongo gibi tehlikeli ülkelere seyahat etmelerini istemediğini, ancak Türkiye konusunda da uyardığına dikkat çekti.







Gazetenin Türkiye'ye ayrılan bölümünde, Türkiye güneşe aç Danimarkalıların en çok tercih ettikleri tatil ülkelerinin başında geliyor. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidecek tatilcileri terör saldırıları konusunda uyarıyor.







Örneğin, Antalya, Marmaris gibi turistlerin çok olduğu bölgelerde bombalı saldırıların olduğu ve saldırıların ardında PKK'nın bulunduğu belirtiliyor.



Dışişleri Bakanlığı ayrıca Danimarkalıları, tanımadıkları yabancı kişilerin içecek ve yiyecek ikramlarını da kabul etmemeleri, yiyecek ve içeceklerin içinde bayıltıcı maddeler bulunabileceği için soyulabilecekleri konusunda uyarıyor.





Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısında ayrıca trafikte çok dikkatli olunması, eşcinsellerin eşcinsel olduklarını belli etmemeleri isteniyor. Uyarıda, "Çünkü Türkiye'de eşcinsellik çoğunluğun onaylamadığı bir durum“ cümleleri yer alıyor.