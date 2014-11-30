Danimarka: Türkiye'ye hiçbir zaman AB'ye üye olamayacağı anlatılmalı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın İsveç’te Türk basınına yaptığı açıklamada Hedegaard davasında Danimarka’yı “suçlayıcı” sözler kullanması Danimarkalı politikacıları kızdırdı. Danimarka’da Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye tam üye olamayacağının açık bir dille anlatılması gerektiği savunuldu.

AB Bakanı Volkan Bozkır’ın, İsveç’e yaptığı resmi ziyaret sırasında Türk basınına verdiği demeçte, Hedegaard davası nedeniyle Danimarka’yı eleştirmesi tepkilere yol açtı. Volkan Bozkır’ın “Lars Hedegaard’a saldıran kişinin Türkiye’de serbest bırakılması konusunda Danimarka’nın Türkiye’ye baskı yapması doğru değil. Türkiye baskılara boyun eğmez. Danimarka kendi iç politikasında bir gündem yarattı, medyanın da baskısı ile bu konuyu gündemde tutuyor” sözleri, Danimarkalıları kızdırdı.

Ünsal Turan’ın DHA’daki haberine göre, Volkan Bozkır, Stockholm’de Türk medyasına yaptığı açıklamada, zanlının, mahkeme tarafından serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştığını ve Türk hükümetinin bu konuda yapabileceği başka bir şey kalmadığını söylemişti. Danimarka ve Türkiye’nin dost olduğuna işaret eden Volkan Bozkır, Danimarka’nın Türkiye’ye baskı yapmaya çalışarak bir yere varamayacağını belirtmişti.

‘Türkiye bir şeyler saklıyor’

Volkan Bozkır’ın sözlerine yanıt Danimarka Savunma Bakanı Nicolai Wammen’den geldi. Wammen “Türkiye daha önce zanlıyı mahkemenin serbest bıraktığını söyledi ama kararla ilgili bir belge gösteremediler. Bu da Türkiye’nin bir şeyler sakladığını, muhtemelen zanlının IŞİD ile rehine değişiminde kullanıldığını gösteriyor” dedi.

Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Sören Espersen, Volkan Bozkır’ın Danimarka’yı, konuyu AB’ye taşıdığı için eleştirdiğini hatırlatarak “Türkiye iade talebinde bulunulan bir suçluyu serbest bıraktığı için utanması gerekirken, tepki gösterdik diye bize saldırmaktadır. Danimarka’nın AB’ye gitme ve AB’yi konuya dahil etme zamanı gelmiştir. Türkiye’ye hiçbir zaman AB’ye tam üye olamayacağı açık bir şekilde anlatılmalıdır. Bu iş burada bitmelidir” dedi.

‘Türkiye depresyon geçiriyor’

Danimarkalı milletvekili Nikolai Villumsen de Volkan Bozkır’ın Danimarka’yı suçlar açıklamalarının tepkisiz kalmaması gerektiğini belirterek Danimarka’nın Türkiye’ye yaptığı tüm askeri yardımların durdurulmasını istedi. Nikolai Villumsen “Türkiye bu suçlamalarla depresyon geçiriyor” dedi. Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard ise yeni bir açıklama yapmayarak, daha önce yaptığı “Hedegaard davası Türkiye ile ilişkilerimizden daha önemli değildir” sözlerinin arkasında durduğunu bildirdi.