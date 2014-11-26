Danimarka, 'Türkiye krizi'ni AB’ye taşıyor

Danimarka’da geçtiğimiz yıl gazeteci Lars Hedegaard’a suikast girişiminde bulunan ve daha sonra Türkiye’de yakalanan zanlının serbest bırakılmasının yankıları devam ediyor. Bir süreden beri konuyla ilgili Ankara’dan açıklama bekleyen Kopenhag yönetimi tatmin edici cevapların verilmemesi üzerine meseleyi Avrupa Birliği’ne taşıma kararı aldı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, konuyla ilgili bugün bir açıklama yayınlayan Danimarka Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mongherini ile görüştüğünü ve konuyu kendisine ilettiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye’nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez yeniden Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dönmez daha önce de 3 kez bakanlığa çağrılmıştı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lidegaard açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet bu meseleyi büyük bir ciddiyetle ele alıyor ve konuyla ilgili olarak net cevaplar alabilmek için Türkiye üzerine baskı uygulamaya devam ediyoruz.

Bunu hem Ankara’da hem de Kopenhag’da yeni bir anlayış ile yapıyoruz ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi tekrar Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ayrıca bu hafta içerisinde Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mongherini’ye konuyu ilettim.”

Diğer taraftan Danimarka’da yayınlanan Berlingske Gazetesi Danimarka’nın Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin de konuyu parlamentonun gündemine sokmak için çalıştığını yazdı.

Avrupa Parlamentosu Temel Haklar Komitesi üyesi Ole Christensen o vekillerden biri. Ole Chrisensen’in geçtiğimiz Salı günü AKP Milletvekili Afif Demirkıran ile Strasbourg’ta görüştüğü ve kendisine konuyla ilgili çeşitli sorular sorduğu ifade edildi.

Danimarka’nın AP’deki diğer bir temsilcisi olan Jeppe Kofold ise Türkiye’nin söz konusu sanığı serbest bırakmasını 'skandal' olarak değerlendiriyor. Danimarka medyasına konuşan Kofold, Ankara yönetiminin yaptığı bu hareket ile uluslararası kuralları hiçe saydığını savundu.