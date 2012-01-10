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Danimarka Roj TV kararını açıkladı: Kapatma yok, para cezası var

Danimarka’da mahkeme, Roj TV’nin kapatılmasına gerek olmadığına karar verdi. Kanala para cezası verildi.

10 Ocak 2012 02:00


T24 - Danimarka’da mahkeme, Roj TV’nin kapatılmasına gerek olmadığına karar verdi. Kanala para cezası verildi.

Danimarka'da, Roj TV'nin, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Ağustos ayında açılan kapatma davası bugün sonuçlandı. Kopenhag Şehir Mahkemesi, Roj TV’nin kapatılmasına gerek olmadığına hükmetti. Kanala 65 bin Danimarka kronu para cezası verildi. Savcının kararı temyize götürmesi bekleniyor.


Bugüne kadar 29 duruşma

Şimdiye dek 29 duruşma gerçekleştirilen davada iddia makamı, Türkiye’de çeşitli tarih ve zamanlarda PKK, TAK ve HPG’nin gerçekleştirdiği saldırılarda ölen asker, polis, sivil, çocuk ve öğretmenlerin sayılarına değinerek, PKK'nın bir terör örgütü olduğuna dikkat çekti ve Roj TV'nin 1999 yılında İngiltere'de kapatılan Med TV'nin devamı olduğunu savundu.

Roj TV ise savunmasını ağırlıklı olarak basın ve ifade özgürlüğü üzerine kurdu.
68 ülkede yayını var.

Roj TV'nin Danimarka'da stüdyosu bulunmuyor. Ancak kanal sahip olduğu lisansla, 2004'ten bu yana Kopenhag'dan uydu aracılığıyla 68 ülkede yayın yapıyor.

Roj TV konusu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen arasında gerilime yol açmıştı. Türkiye’nin yayını sonlandırma girişimlerine rağmen Roj TV’nin, bu ülkeden yayın yapmaya devam etmesi Ankara’nın tepkisini çekmişti.

Danimarka suçlamalara, Roj TV’nin ülke yasalarını ihlal etmediğini, yasaklanması konusunda yetkileri olmadığını belirterek yanıt vermişti. Danimarka, Türkiye'nin talebi üzerine 2004 yılında Roj TV hakkında bir soruşturma başlattı.


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